Look diferenciado: Fátima Bernardes aparece vestida de ‘dogão’ e rebola com Sidney Magal

Fátima Bernardes apareceu no ‘Encontro’ com um look bastante diferenciado, fantasiada de cachorro-quente, nesta quarta-feira (10).

A apresentadora recebeu Sidney Magal, que foi o primeiro eliminado do novo reality show da Globo, ‘The Masked Singer’. O veterano fez uma performance na estreia do programa vestido de ‘dogão’ e para entrar no clima, Fátima Bernardes se vestiu com a fantasia utilizada pelo cantor para apresentar o ‘Encontro’.