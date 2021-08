Loterias da Caixa Dia de Sorte: concurso 495 tem estimativa de prêmio em R$ 2 milhões

As loterias da Caixa Dia de Sorte estão oferecendo um prêmio milionário para quem apostar nas suas dezenas da sorte, testando sua “fezinha”. O concurso 495, que corre na próxima terça (17), tem estimativa de prêmio em R$ 2 milhões. Saiba mais a respeito na matéria que o Notícias Concursos preparou.

Loterias da Caixa Dia de Sorte oferecem R$ 2 milhões: veja como jogar

Para concorrer aos R$ 2 milhões que o concurso 495 das loterias da Caixa Dia de Sorte oferece, o apostador deve escolher entre sete até 15 dezenas. Assim, existem 31 dezenas que estão disponíveis no volante juntamente com o “Mês de Sorte”.

Com isso, são sorteadas sete dezenas mais o “Mês de Sorte” em cada concurso. Dessa forma, o apostador que não quiser escolher por conta própria pode fazer o jogo onde o sistema escolhe as numerações na modalidade da Surpresinha. Existe também a modalidade da Teimosinha, onde se joga o mesmo jogo por 3, 6, 9 ou 12 consecutivos concursos.

Apostas, sorteios e premiação

Uma aposta mínima, tendo 7 dezenas, tem o valor de R$ 2,00. Contudo, quanto mais números escolhidos, mais maior a chance de ganhar e maior o valor do jogo. Por exemplo, uma aposta com oito números e um Mês da Sorte, custa R$ 16,00. Já as apostas de nove dezenas e um Mês da sorte custam R$ 72,00. Para quem quiser escolher o máximo de 15 números mais um Mês da Sorte, o valor para concorrer é de R$ 12.870,00.

Ganhou na loteria? Veja como receber seu prêmio

Caso o apostador ganhe o prêmio da modalidade do Dia de Sorte, pode receber em quaisquer casas lotéricas credenciadas ou agências Caixa. Ademais, caso a premiação bruta seja acima de R$ 1.903,98, realiza-se o pagamento apenas nas agências Caixa. Para isso será preciso apresentar comprovante original de identidade, CPF e o recibo ortogonal da aposta premiada.

Você Pode Gostar Também:

Dessa forma, valores que são iguais ou estão acima dos R$ 10.000,00 só são pagos dentro de um prazo mínimo de dois dias úteis da apresentação nas agências Caixa. Vale a pena ficar atento nesses detalhes.

Apostas que são realizadas pelo Portal de Loterias Caixa ou pelo App Loterias Caixa

Prêmios das apostas realizadas dentro do Portal de Loterias Caixa ou pelo app de Loterias Caixa, com valor líquido sendo de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), poderão ser resgatados em quaisquer agências Caixa ou lotéricas. Ademais, podem ainda ser feitas transferências do Mercado Pago, na escolha do jogador.

Caso a escolha seja receber na lotérica, o ganhador deve mostrar um comprovante da aposta impresso, onde tem o código de barras. Além disso, deve ter também o código do resgate (com seis números). Gera-se essa numeração dentro do Portal Loterias da Caixa, tendo a validade de 24 horas.

Há também outra opção de recebimento nas lotéricas, gerando o QR Code em cada jogo premiado, acessando o site do Portal Loterias da Caixa. Faz-se isso através de dispositivos móveis.

Sabendo de tudo isso, prepare-se para apostar nas loterias da Caixa Dia de Sorte, concorrer ao prêmio milionário e, quem sabe, mudar de vida. Boa sorte!