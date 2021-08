Lotofácil: Apostador de São José dos Campos leva prêmio da loteria de mais de R$ 3 milhões

Uma única aposta da cidade paulista de São José dos Campos levará para casa o prêmio da loteria de R$ 3.340.869,43 sorteada pela Lotofácil neste sábado (14). Além do paulista sortudo, outros apostadores ganharam nas outras faixas. Saiba mais com na matéria do Notícias Concursos.

Lotofácil tem prêmio da loteria de R$ 3 milhões entregue a um apostador de São José dos Campos

Um jogador de São José dos Campos foi agraciado com o prêmio da loteria no valor de R$ 3.340.869,43. O concurso 2308 da Lotofácil foi sorteado ontem (14), onde a aposta se deu em um canal eletrônico, ou seja, o apostador fez sua fezinha através da Internet.

Além dessa premiação, outras 265 apostas acertaram 14 dezenas, sendo também premiadas em R$ 1.441,47 cada uma. Ademais, na faixa de 13 acertos, 8.835 apostas levaram R$ 25 cada uma. Já 12 acertos foram 117.444 apostas ganhadoras, recebendo R$ 10,00 cada. Por fim, 690.695 jogadores acertaram 11 números e levaram R$ 5,00 para casa.

Assim, caso queira conferir se você está entre os afortunados da vez, confira as dezenas sorteadas pela Lotofácil neste sábado (14): 01 – 02 – 06 – 04 – 06 – 10 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.

Para o próximo sorteio, que será nesta segunda-feira (16), a modalidade da loteria retoma o prêmio estimado de praxe, que é de R$ 1,5 milhão. Essas informações são de acordo com o repasse da Caixa.

Os sorteios das loterias ocorrem comumente às 20h, salvo exceções, no Terminal Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta pode ser feita até 19h, pelo horário de Brasília, em quaisquer casas lotéricas ou pela Internet, pelo valor mínimo de R$ 2,50.

Como jogar na modalidade

A Lotofácil, tal como seu próprio nome diz, é fácil de jogar e especialmente de ganhar. É possível marcar entre 15 até 20 dezenas entre as 25 disponíveis em um volante. Assim, fatura a premiação quem acertar as 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Mas, o apostador ainda pode deixar para o sistema escolher as dezenas através do método da Surpresinha. Tem também a forma de jogar concorrendo com um mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 diferentes concursos consecutivos por meio da Teimosinha.

Lotofácil da Independência

Esse é um concurso especial que se realizará no dia 11 de setembro deste ano. Com um dos maiores prêmios ofertados da história dessa loteria, estimado em R$ 150 milhões, não acumula. Assim, se nenhum apostador acertar as 15 dezenas e levar a premiação na faixa principal, o prêmio se rateia entre os acertadores das 14 dezenas.

As apostas já foram abertas, sendo que os jogadores podem apostar até cerca de uma hora antecipadas do horário do sorteio. O evento acontecerá, como praxe, no Espaço Loterias Caixa, dentro do Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Portanto, façam suas apostas na Lotofácil, pois o próximo prêmio da loteria pode ser seu.