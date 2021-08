Louis Dreyfus tem mais de 100 empregos pelo país

Louis Dreyfus abre NOVOS empregos para profissionais de diferentes áreas de atuação pelo país. São mais de 100 oportunidades disponíveis, com vagas exclusivas para Estagiários. Confira todas as informações e como se candidatar!

Louis Dreyfus anuncia vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas

A Louis Dreyfus divulgou mais de 100 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes funções em todo Brasil. Dentre as vagas abertas, estão os cargos a seguir:

Especialista em Desenvolvimento de Mercado e Defensivos – Mato Grosso;

Estágio Planejamento e Controle de Produção – Rio Verde;

Analista Gestão de Serviços Csc Pl – Santos;

Analista Contábil Csc Sr – São Paulo;

Analista Administrativo Csc Sr – São Paulo;

Estágio Fiscal – Santos;

Estágio Apuração Fiscal – Santos;

Analista Administrativo – Querência;

Analista Administrativo – Canarana;

Estágio Csc RH – Santos;

Enfermeiro (a) do Trabalho – Paraguaçu Paulista;

Analista de Desenvolvimento e Seleção – Mato Grosso;

Analista Fiscal Csc Pl – Santos;

Executivo Comercial de Originação & Insumos – Jataí;

Estágio TI – São Paulo;

Estágio Comércio Exterior – São Paulo;

Especialista SHE (Segurança, Saúde e Meio Ambiente) – Rio Verde;

Técnico Segurança do Trabalho – Agudos;

Analista de Logística – Varginha;

Analista Exportação Jr – São Paulo;

Controlador de Produção – Matão;

Operador Armazenagem II – Primavera do Leste;

Analista Administrativo – Catalão;

Especialista Técnico Comercial – Unaí;

Aprendiz – Louis Dreyfus Company – Rio Verde;

Analista de Logística – Nova Mutum;

Estágio Middle Office – São Paulo;

Estagiário – Produção – Matão;

Assistente de Controles Internos – São Paulo;

Estágio – Execução Internacional – Santos;

Entre outros.

Além do salário de acordo com o cargo, a empresa oferece benefícios de vale refeição, seguro de vida, programa de treinamentos, previdência privada, participação de lucro, convênio com empresas parceiras, consignado, convênio odontológico e convênio médico.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Louis Dreyfus, os interessados devem acessar o link de participação, considerar todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado.

