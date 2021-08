Luan Santana fala sobre contratação de garotas de programa: ‘Não querem que eu pague’

Com 30 anos de idade, Luan Santana já viveu muitas experiências na vida. Apesar da fama de “bom moço”, o cantor já aprontou algumas coisas até então desconhecidas pelo público. Em entrevista ao podcast No Flow, o sertanejo contou que já fez sexo com garotas de programa.

“Nesses 14 anos de carreira, vi tanta coisa acontecer, já vivi muita coisa, mas sempre senti falta desse espaço, de ter um jeito diferente de falar com o público. As pessoas têm uma imagem de mim… Para muitas pessoas, eu não falo palavrão, eu não bebo. Eu faço essas coisas”, disse.

O músico explicou ainda que algumas delas não querem cobrar pelo serviço pelo fato dele ser famoso. “Já fui em zona. Já fui em zona maneira e zona ruim. Meu sonho é ir numa muito ruim só para ficar olhando. Devem ter uns acontecimentos muito fod**. Mas, na maioria das vezes, acontece de não quererem que eu pague por eu ser o Luan Santana”, detalhou.

Veja: