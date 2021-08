Luandre abre 63 vagas para Auxiliar de Cozinha em São Paulo

A Luandre está divulgando oportunidades de emprego em São Paulo. São 63 vagas de emprego para o cargo de Auxiliar de Cozinha com salários equivalentes a R$1.800 por mês! Os novos contratados terão direito a benefícios como plano médico e odontológico, vale transporte, seguro de vida e auxílio farmácia. Veja como fazer parte deste Processo Seletivo e garanta a sua chance!

Luandre divulga vagas de emprego para Auxiliar de Cozinha

As oportunidades anunciadas pela Luandre são respectivas ao Hospital Sírio Libanês. Os novos contratados terão que desempenhar as seguintes atividades:

zelo pela segurança e qualidade, promovendo a higiene de gêneros de acordo com o protocolo da área e sempre

mantendo a alimentação em local e temperatura certa;

manter o âmbito em organização e limpeza, organizando também os materiais e higiene dos equipamentos e utensílios diversos;

cuidar do estoque e evitar desperdícios;

fazer a higiene e preparação dos alimentos, de acordo com o cardápio e orientações;

preparação de café e entrega de pães nas áreas diversas;

operação de equipamentos de refrigeração ou aquecimento, de acordo com orientações.

Como se inscrever

Os interessados podem acessar o site de inscrição e clicar no ícone “Candidate-se” para efetuar a candidatura. Todas as demais informações estão disponíveis na página. Quem quiser fazer parte da equipe de sucesso deve abranger bons resultados para todas as atividades a serem desempenhadas!

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos!