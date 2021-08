Luandre tem mais de 200 empregos pelo país neste início de semana

A Luandre está iniciando a semana com mais de 200 empregos divulgados! São centenas de oportunidades com benefícios para quem está desempregado e em busca de contratação com carteira assinada! A recrutadora está intermediando o Processo Seletivo de várias empresas! Saiba como se inscrever, a seguir!

Luandre divulga mais de 200 empregos pelo país

A empresa que intermedia a seleção de talentos está divulgando centenas de oportunidades com benefícios como vale transporte, seguro de vida, vale refeição e alimentação, além de plano de saúde e odontologia. Confira quais são os cargos divulgados pela Luandre, neste início de semana!

Você Pode Gostar Também:

Mecânico de Mineração III;

Técnico Iat I;

Copeiro Hospitalar (Produção);

Vendedor Externo;

Consultor de Vendas;

Analista de Planejamento de Demanda e Materiais (Temporário 9 meses);

Gerente de Produtos – Hospitalar (Temporário 7 meses);

Gerente de Produtos – Hospitalar (Temporário 9 meses);

Analista de Operações Comerciais – Telecomunicações (Curitiba/PR);

Assistente de Departamento Pessoal;

Auxiliar Logístico;

Vendedor Balconista/ Televendas – Refrigeração;

Gerente de Restaurante – RJ;

Supervisor de Vendas;

Analista de Pessoas Pleno (BP);

Divulgador Externo;

Técnico de Enfermagem Centro Cirúrgico / Endoscopia – Baixada Santista;

Auxiliar de Farmácia – Bela Vista;

Atendente Fast Food;

Técnico IAT I;

Analista de Recrutamento e Seleção – Temporário;

Gerente de Restaurante;

Técnico Eletromecânico;

Supervisor de Loja;

Auxiliar de Enfermagem Centro Cirúrgico / Endoscopia – Baixada Santista;

Auxiliar de Enfermagem Centro Cirúrgico – Baixada Santista;

Técnico de Enfermagem Centro Cirúrgico – Baixada Santista;

Mecânico de Mineração II;

Analista de Projetos;

Consultor de Negócios (Paraíba do Sul – RJ – Temporária);

Coordenador de Contratos (Logístico);

Técnico de Refrigeração – Eletromecânico;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Assistente de RH Jr. T&D.

Como se isncrever

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site de inscrição, escolher uma das vagas e cadastrar currículo atualizado. A Luandre anuncia empregos e está em busca de profissionais que possam preencher as lacunas existentes em diversas empresas, construindo bons resultados!

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos e saiba mais sobre os empregos da semana!