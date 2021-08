Lucas Crispim, ex-Guarani, recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Fortaleza, CE, 11 (AFI) – Lucas Crispim, ex-jogador do Guarani e atualmente no Fortaleza, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e postou em suas redes sociais. Em foto publicada pelo meia no Instagram, postou a seguinte legenda: “ Vacina, sim. Vai dar certo”

Crispim recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Foto: Reprodução/Instagram

Lucas também vem chamando atenção dentro de campo, sendo um dos destaques da boa campanha do Leão de Vojvoda. O meia já participou de 30 jogou e marcou 4 gols e deu 5 assistências com a camisa do Tricolor.

PRÓXIMO JOGO

O Fortaleza irá enfrentar o Santos, no próximo domingo, no estádio Castelão, em confronto válido pela Série A do Brasileiro.

