Luciana Gimenez tranquiliza fãs após ser internada às pressas em hospital

A apresentadora Luciana Gimenez surgiu nas redes sociais nesta terça-feira (17) para tranquilizar os fãs após precisar ser internada às pressas por causa de um mal-estar. A contratada da RedeTV! teve um pico de pressão arterial e precisou ser medicada.

“Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que já estou melhor, e que foi só um susto, mesmo. Para todo mundo que está me ligando, perguntando de mim, obrigada! Queria dizer que amanhã vou estar muito melhor. Já saí do hospital, e estou em casa. Obrigada”, declarou.

Na gravação, ela aparece deitada na cama e visivelmente abalada após o susto. Por conta do imprevista, as gravações de seu programa no canal fechado precisaram ser canceladas.