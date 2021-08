Lúcio Mauro Filho rememora luta contra covid-19: ‘Me deprimi profundamente’

Neste domingo (16), o ator Lúcio Mauro Filho desabafou com seus seguidores sobre a luta contra a covid-19. Há cerca de um ano, o artista contraiu o novo coronavírus e passou 25 dias isolado da família.

“Hoje não é dia de TBT, mas estou postando essa foto de 14 de Agosto de 2020, exato um ano atrás, quando testei positivo para Covid. 5 meses trancado em casa e na única vez que sai, me infectei”, explicou.

Segundo o ator, os sintomas apareceram um após o outro: primeiro febre, depois olfato e por último falta de ar. Para não assustar os amigos e familiares, ele disse que estava não estava se sentindo mal com os sintomas, o que era mentira. “Avisei pros meus companheiros da ‘Escolinha’, disse que estava tudo bem, que eu não estava sentindo nada, não queria assusta-los. Mas eu estava passando mal e morrendo de medo”, revelou.

Lúcio Mauro Filho passou 25 dias testando positivo para a doença e, consequentemente, 25 dias afastado dos filhos e da esposa. Ao final do texto postado no Instagram o ator pediu que as pessoas se vacinem: “A vacina não é a cura, mas sim a ferramenta para nos deixar cada vez mais resistentes ao vírus. Vacinem-se, usem máscara e cuidem dos seus. Nós vamos vencer, mas o jogo ainda está longe de terminar!”.