Luigi Baricelli se declara à mulher e revela segredo

Na postagem, ele escreveu: “Assumo incondicionalmente o primeiro lugar na Forbes como o Homem mais afortunado do mundo. Muito obrigado, Andreia, por isso. O segredo? Vou contar aqui para ele deixar de ser. O beijo. Qual é a mágia deste ato? Por que ele me traz conforto e totalidade? Por que ele se torna a máquina do tempo parando, nos tornando atemporais? O que tem a ver os meus pelos arrepiarem sobre meu corpo? E o fogo que se acende no meio do peito e se espalha por todo o campo? Por que ele me inspira e por que ele me guia?”, questionou Luigi.

Apaixonado, ele continuou a homenagem a amada: “Muitas perguntas e quais as respostas? O toque da seda de sua boca em orvalho se funde com o vermelho me dando vigor, em vórtex com rotação em direção à esquerda e logo após à direita se fundindo em laranja magma, me fazendo criativo e subsequente em amarelo sol, sendo. E encadeando em verde esperança, com amor, compaixão, perdão e autoaceitação, para em azul pastel dar voz ao que sempre foi e no azul índigo ao que tudo é! E no violeta a alquimia de toda a manifestação para no prata me tornar o antes de toda manifestação. Andreia, o amor ainda é pouco para descrever o que sinto por você, mesmo ele sendo tudo. Andreia, em um meio momento de existência, pensei que havia encontrado a luz, mas foi só ilusão influenciada pela densidade energética. Foi uma tempestade encobrindo o sol que estava e que agora está aonde sempre esteve. A minha Iluminação aconteceu através de você, da sua evocação do amor. Da sua proteção, de sua dor, de sua intenção. Esta é uma união, é. Uma unidade, é a díade que se transforma em um. Esta união está no campo e não na matéria, pois só existe campo. Nada mais pode desconstruir isso, nem nós mesmos. Amor eterno”, concluiu.

Veja a postagem completa: