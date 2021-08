Luísa Sonza diz que ‘chorou horrores’ com música sobre separação de Whindersson Nunes

Luísa Sonza revelou que chorou muito com a música ‘Penhasco’, que fala sobre o término do casamento com Whindersson Nunes. Os dois ficaram casados por cerca de dois anos e se separaram em abril do ano passado.

“É a que fez todo mundo chorar. Eu chorei horrores. Desde a viagem do México eu chorei. Ficava pensando: se a aeromoça me ver vai achar que eu estou morrendo. Ficava contra a janela com o celular escrevendo e chorando. Aí depois eu chamei a Day e Carol Biazin aqui, a gente entrou no escritório, apagou todas as luzes e eu comecei a falar, falar… Falei coisas que eu nunca tinha falado para ninguém, vomitei tudo. E aí peguei a letra que já tinha meio pronta e a gente foi encaixando em “Penhasco”. Mas chorei muito, a Carol e a Day também choraram muito junto comigo – contou ela em entrevista no canal de YouTube da influenciadora Foquinha.