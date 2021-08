Luísa Sonza diz ter receio de não parecer uma boa apresentadora em seu novo programa

Luísa Sonza voltou em nova versão, mais dona de si. Depois de um momento de pausa, longe das redes sociais, onde sofreu pesados ataques, ela lançou seu segundo álbum, “Doce 22”, no último mês, e estreia no próximo sábado o programa “Prazer, Luísa”, no Multishow, às 20h. Para os inúmeros fãs que coleciona na web — e até em entrevistas — ela não esconde que ainda não está bem emocionalmente. Mas segue firme no trabalho e alcançando números expressivos, mostrando que é mesmo corajosa e braba!.

— Quero cada vez mais ser narradora e dona da minha vida. Acho que muitas vezes deixei a sociedade e as pessoas serem. Realmente, comecei a pegar as rédeas de tudo de um tempo para cá. É a minha história, tenho esse direito — destaca ela, sentindo agora que as pessoas resolveram entendê-la depois do novo álbum.

As novas músicas mostram mesmo um lado profundo da cantora, e o programa também segue nessa linha. Ela promete falar de si trazendo assuntos sérios, mas sempre abordados de modo leve. Para isso, convidou a Pequena Lo para dividir com ela o comando da atração. Na parte musical, a loura traz amigos como Dilsinho, Jão, Pocah, entre outros. Eles cantam canções dela, além de um cover que Luísa escolhe por ter a ver com seu momento e com o que está passando.

— Não me senti uma apresentadora de fato. Porque o programa é sobre mim. É verdade que entrevistei Lulu Santos e aí deu um medinho. Foi muito marcante — conta ela, avaliando seu desempenho: — Eu vi o primeiro episódio. Sou muito amiga do Dilsinho e percebi que o atrapalhei nas respostas várias vezes. Fiquei pensando se iam achar que sou uma péssima apresentadora. Mas aí pedi para botarem meu microfone mudo em alguns momentos.

Jovem e consciente de que todo esse sucesso é só o começo, Luísa, de 23 anos, pensa que esse é realmente um momento importante de sua trajetória.

— Sempre olhei minha carreira como uma escadinha. Pensava que a primeira coisa que eu queria era que o Brasil me visse como uma potência. Fiz “Braba”, “Modo turbo’’, essas canções que atingem picos grandes em números e fazem os outros prestarem atenção em você. Depois disso, quero que me vejam como uma grande artista, despertando o interesse das pessoas — projeta ela.

O álbum “Doce 22” se tornou a maior atração do Spotify Brasil no ano, além de ficar em segundo lugar global entre as estreias da plataforma de streaming.

Neste mesmo álbum de 14 faixas, ela assina a composição, produção musical, roteiro, direção criativa e codireção dos clipes. “Sempre falei de mim. Mas não de uma maneira tão coesa como agora. Eu nunca tinha coragem de me expressar totalmente como artista”, assume ela.

A cantora também já gravou o programa “Queen Stars”, que apresentará ao lado de Pabllo Vittar. A atração será uma disputa de drag queens na HBO Max.