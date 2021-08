Lula chama Gil de ‘companheiro’ e ganha elogio de Arthur: ‘Aulas, cria’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocou mensagens no Twitter nesta terça-feira (10) com os ex-BBBs Gil do Vigor e Arthur Picoli.

Ao ver um tweet de Lula sobre a situação do desemprego e da volta da fome ao Brasil, Gil apontou que falou a mesma coisa sobre o assunto. O provável candidato do PT à presidência no ano que vem concordou com o “conselho” do economista e o chamou de ‘companheiro’.

“Eu não fico entrando toda hora em briga desnecessária porque isso só interessa ao Bolsonaro. Ele cria confusão pra ocupar espaço na mídia. É o jeito dele governar. O que eu quero discutir são os milhões de desempregados nesse país, o povo que tá sofrendo passando fome”, escreveu Lula.

Gil respondeu: “Isso que falei em meu quadro no IGTV”. “É isso, companheiro, Gil! O importante é o principal!”, respondeu o político.

O ex-BBB completou: “Sim, presidente! Precisamos falar e alertar as pessoas sobre as estratégias sujas que o governo atual tem usado para enganar e ludibriar as pessoas”.