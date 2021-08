Lumena expõe detalhes da fase difícil que viveu após o BBB: “Tive pânico e ansiedade”

Lumena Aleluia precisou lidar com o “cancelamento” após deixar o BBB 2021. Com seus posicionamentos fortes, a baiana foi duramente criticada na internet. Com isso, ela contou que sofreu crises de pânico e ansiedade, além de perda de memória logo após ter deixado o confinamento.

“Quando eu saí do programa, como eu não entendia bem o que tava acontecendo, eu tive alguns processos de adoecimento muito fortes. Dentre eles, pânico, fobias, crises de ansiedade, perda de memória, o que me convocou a buscar ajuda profissional num processo de autocuidado. Foi o que me deu coragem pra assumir uma relação de ressignificar essa experiência de cancelamento”, detalhou em um vídeo compartilhado em seu canal no Youtube.

Além disso, a ex-sister destacou que a família foi muito importante nessa fase difícil. Hoje, a psicóloga recebe muito carinho nas redes sociais. Ela afirmou, ainda, que precisou ter humildade para reconhecer os erros e tirar aprendizados da situação.

“O cancelamento, hoje, está fazendo parte da nossa geração, que infelizmente ainda não entendeu a potência do que é a internet. [Essa geração] tem confundido esse espaço de tecer críticas para tecer ódio”, enfatizou.

Aleluia ainda afirmou que as mensagens de ódio na internet fazem parte de uma camada “superficial”. “Quando eu saí na rua, eu recebi foi abraço. Recebi acolhimento, beijo. Obviamente de pessoas que entenderam minhas cicatrizes, feridas e adoecimentos que o jogo proporciona”, contou.

