Lutando para se afastar de degola, Bahia encaminha chegada de meia que estava no futebol ucraniano

Salvador, BA, 24 (AFI) – Sem vencer há sete jogos e próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Bahia está de olho no mercado em busca de boas oportunidades para reforçar seu elenco e está bem próximo de anunciar um novo reforço. Trata-se do meia Luizão, de 23 anos, que estava atuando no futebol ucraniano.

Apesar de não confirmar as conversas, o próprio Vorskla, da Ucrânia – clube em que Luizão defendia – revelou a negociação com o Bahia em suas redes sociais, com uma postagem na manhã desta terça-feira (24), na qual mostra que Luizão está deixando a equipe para defender o Bahia.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, onde não chegou a ter chances no profissional, ele foi comprado pelo Porto em 2017, onde também só jogou no time B. Depois disso, nas últimas três temporadas, ou seja, desde 2018, defende o Vorskla, onde fez 36 partidas e marcou um gol.

Agora, Luizão é aguardado nos próximos dias em Salvador para assinar contrato por empréstimo até dezembro de 2022.