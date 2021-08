Luto! COVID mata goleiro que se destacou no Nordeste e no São Bento

Rio de Janeiro, RJ, 14 (AFI) – O ex-goleiro Ubirajara, de 74 anos, que jogou em várias equipes do Rio de Janeiro e do Nordeste, e que em 1978 disputou o Campeonato Paulista pelo São Bento, é mais uma vítima da COVID 19. Ele morreu em Duque de Caxias-RJ, onde residia, no dia cinco de julho, mas somente neste final de semana que a notícia foi conhecida do público desportivo.

Nascido em São João do Meriti-RJ no dia 21 de junho de 1947, Ubirajara começou no Bonsucesso-RJ onde destacou-se no final dos anos 1960, tendo sido contratado pelo Paysandu-PA e passou a atuar em várias equipes.

Goleiro seguro e com boa colocação, Ubirajara fez sucesso no Nordeste, principalmente no América de Natal-RN, onde ficou quatro temporadas e até os dias de hoje é lembrado como saudade, tendo sido bicampeão potiguar.

Goleiro Ubirajara, no América de Natal,campeão em 1975

TITULAR DO GOIÁS EM 1980

Também esteve na Portuguesa Carioca, Mixto-MT, Moto Club-MA, Ferroviário-CE, Fluminense de Feira de Santana-BA, Vila Nova-GO e Goiás-GO, seu último time de projeção, em 1980.

UBIRAJARA ERA O GOLEIRO DO SÃO BENTO EM 1978

Em 1978, Ubirajara foi o goleiro titular do São Bento no Campeonato Paulista, em sua única passagem pelo futebol de São Paulo.

Ubirajara, no São Bento, em 1978

MAIS DOIS GOLEIROS COM O NOME DE UBIRAJARA

Apesar de não ser um nome usual, outros dois goleiros com o nome de Ubirajara foram contemporâneos deste goleiro que faleceu: Ubirajara Mota e Ubirajara Alcântara, que atuaram em equipes cariocas.

Os dois estão vivos e residindo no Rio de Janeiro.

DEMORA DA VACINA PODE SER A CAUSA DA MORTE DO EX-GOLEIRO UBIRAJARA

Ubirajara é mais uma vítima da demora da chegada ao Brasil de vacinas contra o Corona Vírus. É bem provável que se o Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), tivesse tido agilidade na compra destas vacinas, o ex-goleiro não tivesse falecido.