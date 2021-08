Luto! Ex-presidente do CSA e senador, João Lyra morre, vítima de complicações da Covid-19

Maceió, AL, 12 (AFI) – A Covid-19 vai levando a vida de milhares de brasileiros dia após dia. Na manhã desta quinta-feira, faleceu, por complicações da doença, o ex-presidente do CSA e senador, João Lyra, aos 90 anos.

Lyra chegou a ser internado e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ao apresentar melhoras. O ex-presidente do CSA conseguiu se livrar do vírus, mas não de suas complicações. Acabou não resistindo a uma forte pneumonia.

João Lyra faleceu nesta quinta-feira

“Hoje, recebemos a notícia do falecimento do Doutor João Lyra. Como presidente do conselho e em nome dos conselheiros. Devemos externar toda nossa solidariedade à família deste grande presidente do Maior de Alagoas. Nosso reconhecimento por tudo que fez em vida por essa instituição”, afirmou Raimundo Tavares.

MAIS DE JOÃO LYRA

Fundado do Grupo João Lyra, João José Pereira Lyra era formado em direito e entrou na política em 1982 e foi eleito ao Senado Federal pelo Partido Democrático Social (PDS).

Em 2002, foi deputado federal pelo PTB, tentou ser Governador de Alagoas, em 2006, mas acabou perdendo a eleição, voltando ao cargo de deputado em 2010. Também foi fundador do O Jornal, além de presidente do CSA.