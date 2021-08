Luto! Morre ídolo do Ceará-CE multi-campeão nos anos 1970/80

Fortaleza, CE, 12 (AFI) – O torcedor do Ceará-CE está triste. Morreu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o ex-atacante Jorge Luiz Cocota, que fez muito sucesso nos anos 1970/80. Cocota estava com 69 anos e foi vítima de um infarto.

Nascido no Rio de Janeiro em cinco de julho de 1952 e batizado Jorge Luiz da Costa Ramos, o ex-ponta direita começou no Botafogo-RJ, mas sem espaço no time carioca, foi negociado em 1974 com o Sampaio Corrêa-MA.

Mas fez sucesso mesmo no Ceará, onde jogou por várias temporadas entre 1976 a 1982. Também esteve no Paysandu-PA e Atlético Paranaense.

Jorge Luiz, o penúltimo agachado, no Ceará em 1977

QUATRO VEZES CAMPEÃO CEARENSE

Atacante de dribles desconcertantes e bastante rápido, Jorge Luiz Cocota fez mais de 200 jogos como titular do Ceará, conquistando os títulos estaduais de 1976, 1977, 1980 e 1981.

Após encerrar a carreira, voltou ao Rio de Janeiro, onde vivia e acabou sendo sepultado nesta quarta-feira.