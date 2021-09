Luto! Morre lateral que fez sucesso em Minas Gerais nos anos 1970/1980

Uberaba, MG, 31 (AFI) – O futebol do Triângulo Mineiro está triste nesta terça-feira. Morreu o ex-lateral Carmelito, que fez muito sucesso na boa fase do Uberaba nos anos 1970/80. Carmelito estava com 67 anos e fez mais de 150 jogos pelo Uberaba, onde chegou em 1977, permanecendo até 1982.

DA BASE DO GUARANI AO SUCESSO NO INTERIOR MINEIRO

Nascido em São José do Rio Pardo, no interior paulista, no dia sete de janeiro de 1954 e batizado Carmelito Antônio de Trindade, o ex-jogador começou nas categorias de base do Guarani e jogou em vários times como Botafogo de Ribeirão Preto, Esportiva de Guaxupé-MG, Sertãozinho, Villa Nova-MG, Mixto-MT, Nacional de Uberaba-MG e Caldense-MG, onde encerrou a carreira, mas ficou marcado como um dos melhores laterais da história do Uberaba.

“Carmelito era um lateral de rara versatilidade, atuando com a mesma desenvoltura nas duas laterais. Dono de um futebol simples, mas que se destacava pelo empenho na marcação e cobertura”, comenta Ruy Trida Junior, ex-presidente do Uberaba e conhecedor da história do clube.

Carmelito, o primeiro em pé, em uma seleção de férias em 1978