Luxo: Renan, filho 04 de Bolsonaro, se muda para mansão de R$ 3,2 milhões

Jair Renan Bolsonaro, mais conhecido como o filho 04 do presidente, se mudou para Brasília com a mãe, a advogada Ana Cristina Valle. Na capital federal, os dois viverão em uma mansão de luxo avaliada em R$ 3,2 milhões. O imóvel, porém, foi apenas alugado por R$ 8 mil mensais para mãe e filho.

O valor do aluguel é praticamente o valor do salário de Ana Cristina em Brasília. A ex companheira de Jair Bolsonaro trabalhará no gabinete da deputada federal Celina Leão (Progressistas-DF), onde receberá R$ 8,1 mil.

A mansão escolhida pelo filho de Bolsonaro fica localizada no Lago Sul, bairro de classe alta em Brasília. A casa conta com dois andares, piscina e área de lazer.

Área de lazer da mansão | Reprodução

Segundo Ana Cristina, ela e Renan já estão na residência há cerca de um mês: “Demorou para vocês descobrirem e aparecerem. Já tem um mês que mudei”, disse à revista Veja. Ela também explicou que paga o aluguel graças aos imóveis que tem no Rio de Janeiro.

Área de lazer e sala de jantar | Reprodução

De acordo com o UOL, o imóvel foi adquirido em 31 de maio deste ano por um preço abaixo do previsto. O dono, o corretor Geraldo Antônio Machado, pagou R$ 2,9 milhões pela mansão – R$ 300 mil a menos do que a avaliação. Apesar da compra de luxo, Geral vive em uma casa humilde a cerca de 30 km do local.