Madureira-RJ 0 x 0 Cianorte-PR – Nada de gols, mas times seguem no G4

Rio de Janeiro, RJ, 15 (AFI) – Madureira-RJ e Cianorte-PR se enfrentaram na tarde deste domingo, no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Apesar do esforço dos dois times, a partida terminou empatada sem gols.

Com o resultado, o Madureira chegou a 14 pontos e segue na quarta colocação do Grupo A7. O Cianorte aparece em terceiro com 16 pontos.

O JOGO

O Madureira começou melhor e teve uma chance logo no começo com Sampaio. Ele recebeu pelo alto e saiu na cara do goleiro. Como o goleiro saiu bem, tentou por cobertura, mas a bola saiu raspando a trave.

Depois, em cobrança de falta, PC levou perigo após a bola contar com desvio. Aos 34, o Cianorte até balançou a rede após cobrança de falta, mas a arbitragem assinalou impedimento de Wilson Júnior.

CIANORTE MELHORA

No segundo tempo, porém, foi o Cianorte quem criou mais chances. Logo no começo, Lucas Batatinha levou perigo. Ele ganhou disputa dentro da área, limpou o marcador e chutou rasteiro. A bola passou pelo goleiro, mas o zagueiro afastou o perigo.

Depois o time paranaense chegou bem com Lucas Abreu completando cobrança de escanteio de cabeça. Passou perto. Em outra chegada, Batatinha completou cruzamento na pequena área, mas o goleiro defendeu bem e garantiu o empate sem gols.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela 12ª rodada. No domingo (22), às 15h, o Madureira recebe o Boavista-RJ no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ). Mais tarde, às 16h, o Cianorte recebe o Bangu-RJ no Estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR).