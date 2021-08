Mãe de Paulo Gustavo emociona ao falar sobre desfile da São Clemente sobre o humorista

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, participou de uma live pelo canal Sambista da Depressão, onde falou sobre o enredo da escola São Clemente, que homenageará o ator no carnaval de 2022.

Durante o bate-papo com Milton Cunha, comentarista de Carnaval e idealizador do enredo e Tiago Martins, carnavalesco da escola, a matriarca se emocionou ao comentar a saudade do filho:

“Essa força eu tiro da minha filha, dos meus netos, é aí que eu seguro a minha onda, entendeu. Tem dia que a gente está muito alegre, tem dia que a gente está muito triste e é por aí. É muito difícil, tudo lembra ele na vida. O Brasil não deixa esquecer, não deixa passar nada”.

A mãe de Paulo ainda agradeceu o carinho dos fãs do artista, que faleceu este ano vítima da Covid-19: “É esse amor que eles emanam que faz a gente ficar bem, a gente chora, mas é muito amor dos fãs, dos meus amigos, que faz a gente conseguir passar um dia após o outro. É muito difícil porque Paulo Gustavo todos os dias me telefonava, até de madrugada”.

“Ele até dizia: ‘Mamãe a gente manda uma mensagem no WhatsApp e ela responde em caixa alta’. Eu sabia que ele ia ligar, Juliana é mais quietinha, mas ele não, ele ia ligando, não queria saber o horário. Eu estava ali, sempre a posto para os meus filhos. Agora a Juju que está cuidando de mim”, acrescentou Déa.

Na oportunidade, ela ainda relembrou a relação dos filhos o Carnaval durante a infância. “Eles iam brincar no Clube Central em Niterói, mas quando eles cresceram mais um pouco é que eles gostaram de Carnaval. Eu adoro, sou fã”, contou ela, que relembrou ainda o desfile da São Clemente em 2013, em que Paulo Gustavo estava presente fantasiado de Dona Hermínia e ela também.

Déa também brincou sobre sua expectativa para o desfile: “Quero estar linda. […] Quero agradecer muito a São Clemente por querer prestigiar meu filho, foi o máximo ser a São Clemente porque a escola já colocou Dona Hermínia na avenida, ela tinha quase que esse direito de fazer esse Carnaval, esse enredo. Na hora que falaram para mim, eu falei: ‘Perfeito!’. Eu agradeço de coração! Vou começar a fazer uma dieta agora para ver se eu consigo perder uns 20 quilos até fevereiro”.

Dona Déa relatou ainda que também teve Covid-19 e que esqueceu de fotografar o momento de vacinação contra o vírus, e comentou o legado que Paulo Gustavo deixou: “Nada foi em vão, ele deixou um legado muito grande. Muitas mães me abordam na rua, me abordavam na época que ele começou e diziam: ‘Nossa, impressionante você’. Muitos filhos relatavam para mim o sofrimento, […] ele deixou esse legado de amor. Os pais têm que estar do lado dos filhos, a educação e o amor vem de casa. Eu transmiti amor e eles transmitem para os outros. […] Ele deixou esse legado bonito de casamento, de filhos”.

Veja: