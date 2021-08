Mãe de Paulo Gustavo fará homenagem ao humorista no Criança Esperança

O Criança Esperança deste ano, que chega a sua 36ª edição, contará com uma homenagem ao humrista Paulo Gustavo feita pela própria mãe do ator, Déa Lúcia. Ela subirá ao palco para falar do filho e todas as vítimas da covid-19.

Além dessa homenagem, o show deste ano terá como norte a educação. E, por isso, quatro famosos filhos de professoras se apresentarão no programa: as cantoras Ivete Sangalo e Iza, a jornalista Maju Coutinho e o apresentador Luciano Huck.

“Eu sempre admirei o trabalho da minha mãe; me sinto abençoada por ter tido uma mãe professora, tenho certeza que isso fez muita diferença na minha formação”, homenageia IZA, que completa: “Eu acho muito importante o Criança Esperança focar na educação este ano, porque é isso que salva vidas”.

Exibida no dia 23 de agosto, após Império, a apresentação contará com atrações musicais e vídeos com beneficiados do projeto. A direção artística do show é de Antonia Prado, com direção executiva de Rafael Dragaud e direção de gênero de Mariano Boni.