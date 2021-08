Mais de 24 mil vagas estão abertas em concursos públicos no país; confira lista

Exército 31/08/2021 22 R$ 8.245,00 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Araucária (PR) 31/08/2021 24 R$ 2.582,43 superior Araucária Paraná Edital Prefeitura de Heliodora (MG) 31/08/2021 66 R$ 2.627,52 fundamental, médio e superior Heliodora Minas Gerais Edital Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) 30/08/2021 3 R$ 7.263,41 médio e superior Alto Bela Vista Santa Catarina Edital Polícia Militar da Paraíba 30/08/2021 30 R$ 7.791,30 superior Paraíba Paraíba Edital Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Alagoas 28/09/2021 4 R$ 2.535,00 médio e superior Alagoas Alagoas Edital Conselho Regional de Enfermagem do Ceará 27/08/2021 7 R$ 5.131,37 médio e superior Ceará Ceará Edital Prefeitura de Água Branca (PB) 27/08/2021 192 R$ 2.000,00 fundamental, médio e superior Água Branca Paraíba Edital Prefeitura de Irati (SC) 27/08/2021 3 R$ 1.428,82 fundamental e médio Irati Santa Catarina Edital Polícia Militar do Piaui (PI) 26/08/2021 650 R$ 6.170,09 superior Várias cidades Piauí Edital Prefeitura de Gonzaga (MG) 25/10/2021 19 R$ 1.550,00 médio Gonzaga Minas Gerais Edital Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE – RR) 25/08/2021 80 R$ 28.724,44 superior Roraima Roraima Edital Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 25/08/2021 2 R$ 9.616,18 superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (Saeg – SP) 23/08/2021 31 R$ 10.187,56 fundamental, médio e superior Guaratinguetá São Paulo Edital Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Buri (SP) 23/08/2021 3 R$ 5.612,39 fundamental, médio e superior Buri São Paulo Edital Prefeitura de Umuarama (PR) 23/08/2021 70 R$ 2.974,91 médio e superior Umuarama Paraná Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 22/08/2021 53 R$ 4.180,66 médio, técnico e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Exército (8ª Região Militar) 20/08/2021 R$ 9.177,00 fundamental, médio e superior Pará, Maranhão, Amapá e Tocantins Pará, Maranhão, Amapá e Tocantins Edital Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) 20/08/2021 20 R$ 4.180,66 médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Prefeitura de Jaguariúna (SP) 20/08/2021 88 R$ 12.210,51 fundamental, médio e superior Jaguariúna São Paulo Edital Prefeitura de Mallet (PR) 20/08/2021 4 R$ 1.918,31 fundamental Mallet Paraná Edital Prefeitura de Orleans (SC) 20/08/2021 8 R$ 14.774,92 médio e superior Orleans Santa Catarina Edital Procuradoria Geral do Estado de Alagoas 20/08/2021 15 R$ 30.404,02 superior Alagoas Alagoas Edital Secretaria de Estado da Educação de Alagoas 20/08/2021 3000 R$ 2.433,95 superior Alagoas Alagoas Edital Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 20/08/2021 2 R$ 7.352,93 médio e superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul 19/09/2021 165 R$ 6.600,00 médio e superior Campo Grande Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura de Jaboti (PR) 19/08/2021 36 R$ 5.025,63 fundamental, médio e superior Jaboti Paraná Edital Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rondônia 19/08/2021 71 R$ 6.400,00 médio e superior Porto Velho Rondônia Edital Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) do Ceará 19/08/2021 6000 R$ 23.833,33 médio e superior Ceará Ceará Edital Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mariana-MG (IPREV) 19/08/2021 5 R$ 4.244,27 médio e superior Mariana Minas Gerais Edital Prefeitura de Braúnas (MG) 19/08/2021 39 R$ 5.250,06 fundamental, médio e superior Braúnas Minas Gerais Edital Prefeitura de Descanso (SC) 19/08/2021 42 R$ 15.400,00 fundamental, médio, técnico e superior Descanso Santa Catarina Edital Prefeitura de Rubiácea (SP) 19/08/2021 3 R$ 3.346,96 superior Rubiácea São Paulo Edital Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 18/08/2021 12 R$ 1.650,00 fundamental Carajás Pará Edital Prefeitura de Cubatão (SP) 18/08/2021 60 R$ 2.241,94 médio Cubatão São Paulo Edital Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas 18/08/2021 35 R$ 9.899,81 superior Alagoas Alagoas Edital Exército 17/08/2021 92 R$ 1.334,00 médio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Ibirataia (BA) 17/08/2021 150 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Ibirataia Bahia Edital Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) 17/08/2021 R$ 2.628,50 superior São José do Rio Preto São Paulo Edital Prefeitura de Osasco (SP) 16/09/2021 41 R$ 4.773,33 médio e superior Osasco São Paulo Edital Prefeitura de Arapuã (PR) 16/08/2021 3 R$ 11.899,07 fundamental e superior Arapuã Paraná Edital Prefeitura de Francisco Sá (MG) 16/08/2021 74 R$ 1.550,00 médio Francisco Sá Minas Gerais Edital Prefeitura de Cerquilho (SP) 16/08/2021 18 R$ 2.645,25 fundamental Cerquilho São Paulo Edital Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina 16/08/2021 50 R$ 3.057,87 médio Santa Catarina Santa Catarina Edital Secretaria de Estado da Educação e Desporto do Estado de Roraima 16/08/2021 650 R$ 3.782,94 superior Roraima Roraima Edital Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 16/08/2021 20 R$ 2.561,58 médio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CE) 16/08/2021 20 R$ 7.068,00 médio e superior Fortaleza Ceará Edital Marinha 15/08/2021 37 R$ 9.070,60 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Piau (MG) 15/08/2021 6 R$ 8.370,15 fundamental e superior Piau Minas Gerais Edital Prefeitura de José Boiteux (SC) 15/08/2021 5 R$ 3.165,08 fundamental e superior José Boiteux Santa Catarina Edital Prefeitura de Paranaíta (MT) 15/08/2021 4 R$ 5.581,22 médio Paranaíta Mato Grosso Edital Prefeitura de Salesópolis (SP) 15/08/2021 8 R$ 4.911,32 médio e superior Salesópolis São Paulo Edital Prefeitura de Sul Brasil (SC) 15/08/2021 5 R$ 11.921,76 médio e superior Sul Brasil Santa Catarina Edital Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro-Leste (MG) 15/08/2021 20 R$ 3.084,98 superior Várias cidades Minas Gerais Edital Conselho Federal dos Tecnicos Industriais (DF) 13/09/2021 22 R$ 5.000,00 médio, técnico e superior Distrito Federal Distrito Federal Edital Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região (MS/MT) 13/09/2021 R$ 2.256,28 técnico e superior Campo Grande e Cuiaba Mato Grosso do Sul e Mato Grosso Edital Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro 13/08/2021 3000 R$ 7.940,78 técnico e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Contagem (MG) 13/08/2021 11 R$ 35/hora aula superior Contagem Minas Gerais Edital Prefeitura de Cairu (BA) 13/08/2021 167 R$ 2.000,00 fundamental, médio e superior Cairu Bahia Edital Prefeitura de Lajeado Grande (SC) 13/08/2021 2 R$ 2.437,34 médio Lajeado Grande Santa Catarina Edital Prefeitura de Nova Marilândia (MT) 13/08/2021 20 R$ 4.024,13 fundamental, médio, técnico e superior Nova Marilândia Mato Grosso Edital Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) 13/08/2021 27 R$ 5.459,16 fundamental, médio, técnico e superior Tijucas do Sul Paraná Edital Fundação Estatal de Saúde de Niterói (RJ) 12/08/2021 808 R$ 13.800,00 médio e superior Niterói Rio de Janeiro Edital Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas-Norte (Cismetro) 12/08/2021 160 R$ 8.004,00 fundamental, médio, técnico e superior São Paulo São Paulo Edital Polícia Militar de Minas Gerais 12/08/2021 120 R$ 6.519,44 superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Prefeitura de Arabutã (SC) 12/08/2021 3 R$ 4.076,35 médio e superior Arabutã Santa Catarina Edital Prefeitura de Mossâmedes (GO) 12/08/2021 138 R$ 2.622,92 fundamental, médio e superior Mossâmedes Goiás Edital Prefeitura de Riqueza (SC) 12/08/2021 4 R$ 2.547,83 médio e superior Riqueza Santa Catarina Edital Prefeitura de São José do Cedro (SC) 12/08/2021 6 R$ 6.225,02 fundamental, médio e superior São José do Cedro Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Carneirinho (MG) 11/08/2021 1 R$ 4.600,00 superior Carneirinho Minas Gerais Edital Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) 11/08/2021 6 R$ 7.838,08 médio, técnico e superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Aripuanã (MT) 11/08/2021 R$ 6.607,30 fundamental, médio e superior Aripuanã Mato Grosso Edital Prefeitura de Bayeux (PB) 11/08/2021 567 R$ 2.500,00 fundamental, médio e superior Bayeux Paraíba Edital Prefeitura de Timbaúba dos Batistas (RN) 11/08/2021 10 R$ 1.922,28 superior Timbaúba dos Batistas Rio Grande do Norte Edital Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT) 11/08/2021 2 R$ 1.550,00 médio Novo Horizonte do Norte Mato Grosso Edital Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb) 11/08/2021 6 R$ 7.838,08 médio e superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Edital Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) 10/08/2021 6 R$ 16.791,94 médio e superior Pernambuco Pernambuco Edital Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep – RO) 10/08/2021 20 R$ 50/hora superior Rondônia Rondônia Edital Conselho Regional de Odontologia de Goiás 10/08/2021 20 R$ 7.716,00 superior Goiânia Goiás Edital Conselho Regional de Química da 10ª Região 10/08/2021 24 R$ 2.980,00 médio e superior Fortaleza Ceará Edital Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região 10/08/2021 395 R$ 3.000,00 médio Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Manaus, Palmas, Rio Branco e Porto Velho Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Tocantins, Acre e Rondônia Edital Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 10/08/2021 9 R$ 3.602,14 médio e superior Florianópolis Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Natércia (MG) 09/08/2021 2 R$ 1.100,00 fundamental Natércia Minas Gerais Edital Instituto de Administração Penitenciária do Acre 09/08/2021 4 R$ 4.658,32 médio e superior Acre Acre Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) 09/08/2021 35 R$ 5.831,21 superior Amazonas Amazonas Edital Prefeitura de Água Doce (SC) 09/08/2021 38 R$ 19.554,40 fundamental, médio e superior Água Doce Santa Catarina Edital Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) 09/08/2021 4 R$ 1.769,22 superior Américo Brasiliense São Paulo Edital Prefeitura de Santa Luzia (MG) 09/08/2021 71 R$ 2.400,00 médio e superior Santa Luzia Minas Gerais Edital Prefeitura de Assis (SP) 09/08/2021 14 R$ 1.245,01 médio Assis São Paulo Edital Prefeitura de Bom Jesus (RS) 09/08/2021 44 R$ 11.007,05 fundamental, médio e superior Bom Jesus Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Buriti dos Lopes (PI) 09/08/2021 51 R$ 1.443,14 médio e superior Buriti dos Lopes Piauí Edital Prefeitura de Caldas (MG) 09/08/2021 90 R$ 4.478,74 fundamental, médio e superior Caldas Minas Gerais Edital Prefeitura de Nova América (GO) 09/08/2021 8 R$ 1.123,00 médio Nova América Goiás Edital Prefeitura de Pará de Minas (MG) 09/08/2021 10 R$ 1.068,28 fundamental Pará de Minas Minas Gerais Edital Prefeitura de Piraquara (PR) 09/08/2021 8 R$ 1.383,05 fundamental e médio Piraquara Paraná Edital Prefeitura de Serra Talhada (PE) 09/08/2021 300 R$ 1.100,00 fundamental Serra Talhada Pernambuco Edital Prefeitura de Várzea Paulista (SP) 09/08/2021 62 R$ 3.367,68 superior Várzea Paulista São Paulo Edital Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bariri (SP) 09/08/2021 2 R$ 3.690,68 superior Bariri São Paulo Edital Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) 09/08/2021 7 R$ 17.519,25 técnico e superior Jaraguá do Sul Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) 08/09/2021 9 R$ 4.442,99 fundamental, médio e superior Campos do Jordão São Paulo Edital Polícia Penal do Pará 08/09/2021 1646 R$ 2.810 médio e superior Pará Pará Edital Prefeitura de Ubatuba (SP) 08/09/2021 129 R$ 18,45/hora superior Ubatuba São Paulo Edital Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Pará 08/09/2021 1646 R$ 2.810,00 médio Pará Pará Edital Prefeitura de Afrânio (PE) 08/09/2021 158 R$ 12.000,00 fundamental, médio, técnico e superior Afrânio Pernambuco Edital Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região 08/08/2021 290 R$ 3.394,25 médio e superior Brasília, Goiânia, Palmas e Cuiabá Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Mato Grosso Edital Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste (PR) 08/08/2021 5 R$ 1.841,46 fundamental Santo Antônio do Sudoeste Paraná Edital Prefeitura de São Pedro (SP) 08/08/2021 19 R$ 2.164,50 fundamental, médio e superior São Pedro São Paulo Edital Universidade Estadual do Paraná (Unespar) 08/08/2021 113 R$ 8.372,75 superior Curitiba Paraná Edital Câmara Municipal de Heliodora (MG) 07/10/2021 1 R$ 1.319,31 fundamental Heliodora Minas Gerais Edital Banco do Brasil 07/08/2021 4480 R$ 3.022,37 médio todo o país todo o país Edital Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE – GO) 06/08/2021 47 R$ 27.174,27 superior Goiás Goiás Edital Prefeitura de Cocal (PI) 06/08/2021 98 R$ 450,00 superior Cocal Piauí Edital Prefeitura de Itiquira (MT) 06/08/2021 29 R$ 11.264,81 fundamental, médio e superior Itiquira Mato Grosso Edital Prefeitura de Juazeiro (BA) 06/08/2021 822 R$ 10.313,39 fundamental, médio e superior Juazeiro Bahia Edital Prefeitura de Palhoça (SC) 06/08/2021 14 R$ 10.097,95 médio e superior Palhoça Santa Catarina Edital Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) 06/08/2021 10 R$ 9.683,43 superior São Francisco do Sul Santa Catarina Edital Prefeitura de São José do Sul (RS) 06/08/2021 4 R$ 1.460,60 médio São José do Sul Rio Grande do Sul Edital Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 06/08/2021 58 R$ 3.219,67 superior Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Edital Universidade Federal do Pará (UFPA) 06/08/2021 12 R$ 5.831,21 superior Pará Pará Edital Câmara Municipal de Jacuí (MG) 05/08/2021 4 R$ 2.936,08 médio e superior Jacuí Minas Gerais Edital Companhia Ituana de Saneamento (SP) 05/08/2021 2 R$ 1.452,42 médio Itu São Paulo Edital Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran – AC) 05/08/2021 62 R$ 2.130,25 médio e superior Acre Acre Edital Prefeitura de Monte Alegre de Goiás (GO) 05/08/2021 42 R$ 2.200,00 fundamental, médio e superior Monte Alegre de Goiás Goiás Edital Prefeitura de Alto Piquiri (PR) 05/08/2021 3 R$ 12.824,22 fundamental, médio e superior Alto Piquiri Paraná Edital Prefeitura de Mirandiba (PE) 05/08/2021 160 R$ 2.164,68 fundamental, médio e superior Mirandiba Pernambuco Edital Prefeitura de Paraty (RJ) 05/08/2021 30 R$ 1.322,86 médio Paraty Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Santa Isabel do Ivaí (PR) 05/08/2021 4 R$ 2.242,45 médio e superior Santa Isabel do Ivaí Paraná Edital Prefeitura de São Joaquim (SC) 05/08/2021 12 R$ 18.372,07 fundamental, médio, técnico e superior São Joaquim Santa Catarina Edital Prefeitura de Tapiraí (SP) 05/08/2021 4 R$ 3.842,68 médio e superior Tapiraí São Paulo Edital Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT) 05/08/2021 14 R$ 2.645,59 fundamental, médio e superior Terra Nova do Norte Mato Grosso Edital Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) 02/09/2021 43 R$ 5.929,33 médio e superior Ribeirão Preto São Paulo Edital Tribunal de Justiça de São Paulo 02/09/2021 845 R$ 4.981,71 médio São Paulo São Paulo Edital









