mais um estado anuncia início dos pagamentos do programa

O Governo do estado de Tocantins anunciou nesta terça-feira (31) que vai começar a pagar o Vale-gás para a população carente. De acordo com as informações oficiais, as autoridades publicaram a Medida Provisória (MP) do projeto no Diário Oficial do Estado (DOE) desde as primeiras horas desta manhã.

O que se sabe é que o benefício vai pagar três parcelas no valor de R$ 100. O montante deve ser suficiente para comprar pelo menos três botijões de gás de 14kg. Pelo menos é isso o que o Governo está dizendo. De qualquer forma, há a chance de uma prorrogação do projeto a depender da situação daqui a alguns meses.

Vale lembrar que a MP tem validade, mas o programa precisa passar pela aprovação da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Caso contrário, a proposta pode acabar não saindo do papel. De acordo com informações da imprensa local, no entanto, é muito provável que os parlamentares aprovem esse projeto sem maiores problemas.

Acontece que há uma grande pressão popular pela criação desse auxílio. E isso está acontecendo não apenas no estado do Tocantins, mas em várias unidades da federação. Por isso, vários estados estão começando a criar projetos para auxiliar na compra desse utensílio. O preço do gás está subindo em todas as regiões do país.

De acordo com as informações do Governo do Tocantins, algo em torno de 28 mil famílias deverão receber esse benefício. Ainda não está claro como elas serão selecionadas nem quando elas irão começar a receber esse dinheiro de fato. De qualquer forma, as autoridades deverão fornecer mais detalhes sobre o assunto em breve.

Quem recebe

Segundo o Governo do estado de Tocantins, o foco do recebimento desse Auxílio devem ser as famílias que estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Isso quer dizer portanto que elas terão que estar recebendo até R$ 178 de maneira per capita.

Não é só isso. Ainda de acordo com o Governo local, a pessoa precisa estar com o cadastro ativo no Cadúnico. É portanto importante visitar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para saber como está a situação do perfil.

Por último, o Governo afirma que não vai pagar esse benefício para quem recebe o Bolsa Família. As autoridades estaduais acreditam que o melhor é mesmo focar nas pessoas que não estão recebendo nenhum tipo de ajuda federal neste momento.

Vale-gás

O estado do Tocantins não é primeiro e certamente não será o último a pagar o vale-gás para a população carente. O caso mais famoso até aqui é o de São Paulo. Por lá, o Governo do estado também está pagando três parcelas de R$ 100.

O Rio de Janeiro também está próximo de seguir por esse mesmo caminho. A ideia dos parlamentares fluminenses é inserir essa proposta dentro do Supera RJ, que é o Auxílio Emergencial estadual.

Outras unidades da federação como o Distrito Federal, Pernambuco, Paraíba e Bahia também estão analisando propostas semelhantes. Nas rede sociais, há uma grande pressão para a criação desse benefício.