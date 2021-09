Mais uma treta: entenda nova briga de Joelma e Ximbinha

Desde que se separaram em 2015, Joelma e Ximbinha tem protagonizado muitas discussões na internet. No último final de semana, a cantora revelou que deseja voltar a utilizar o nome Calypso em sua banda e o ex-marido – e ex-integrante do grupo – não ficou nada contente com a ideia.

Joelma falou sobre o assunto durante uma live no Instagram e explicou que, por enquanto, não pode usar apenas o nome ‘Calypso’, pois o ex-casal briga judicialmente pelo termo. A alternativa adotada pela cantora foi utilizar ‘Isso é Calypso’ como nome até que a situação seja resolvida na justiça.

A assessoria de Ximbinha se pronunciou sobre o assunto e afirmou que o termo ‘Calypso’ não pode ser utilizado por apenas um sócio. “Por determinação judicial, a marca somente pode ser usada se estiverem os dois sócios juntos. Desta forma, a Banda só poderia retornar na sua formação original, e não apenas por um dos artistas”, disse em nota.

Joelma rebateu por meio de nota enviada pela assessoria. “Calypso não é marca, é ritmo! Banda Calypso é uma marca, mas calypso é um ritmo que todos podem usar. É igual ao sertanejo, funk e etc”, explicou.

Os assessores da cantora justificaram que ela não voltará com a banda de antes, apenas fará uma turnê de calypso, ou seja, o ritmo. “É a turnê, em carreira solo. Uma volta dos shows com uma turnê especial do ritmo. Por isso se chama ‘Isso é Calypso'”, afirmou.