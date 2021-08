Maisa se declara ao namorado ‘Nosso amor ultrapassa barreiras’

Maisa fez uma verdadeira declaração de amor ao namorado nesta quarta-feira (25). Em uma rede social, ela homenageou Nicholas Arashiro com muitas fotos do casal. Na publicação, ela escreveu:

“Hoje é dia dessa pessoinha que eu amo pouco né? Nick, nem acredito que você já tem 20 anos agora vc é oficialmente um homem (segundo a minha cabeça, mas eu sigo adolescente até os 30, ok?). O tempo passa rápido quando estamos juntos, nem parece que te conheço desde os 15…Pra todos os sonhos que você tiver, o meu apoio. Pra todos os segredos, minha fidelidade. Pra todas as decepções, o meu colo. Pra todas as piadas sem graça que vc contar, a minha risada fácil. Pra toda a saudade do mundo, a ctz de que nosso amor ultrapassa todas as barreiras”, disse a apresentadora.