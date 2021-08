Maisa Silva toma vacina contra covid-19: ‘juntos, vamos vencer’

A atriz publicou uma série de fotos do momento tão desejado, além de exaltar os profissionais da saúde e incentivar seguidores a se vacinarem.

“A VACINA DA GERAÇÃO Z TB TA NO GRAU MAMI!!! Acredito na ciência, no combate à pandemia e respeito os vários profissionais da saúde dedicados a cuidar do nosso país num momento tão difícil onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza, etc”, escreveu na legenda.