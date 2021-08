Malhação: Jade revela para todos que Pedro recebeu dinheiro de Bianca

Por algum tempo Pedro (Rafael Vitti) conseguiu esconder de Karina (Isabella Dantoni) o seu maior segredo. Mas, nos próximos capítulos de ‘Malhação Sonhos’, a menina vai descobrir que o roqueiro aceitou dinheiro de Bianca (Bruna Hamu) para começar um relacionamento com ela. Quem conta o segredo é Jade (Anaju Dorigon), que magoada por perder o papel principal na montagem de “Romeu & Julieta”, discute com a rival em cima do palco, com a peça prestes a começar.