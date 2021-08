Malhação Sonhos: confira o resumo dos capítulos entre 2 e 6 de agosto

Sol se anima com a presença dos amigos. Heideguer confessa a Henrique que está cuidando do caso de Bete por interesse. Heideguer manipula Wallace e afirma que encontrará Simplício. Jade incentiva Duca a assistir aos ensaios de Bianca, e o lutador tem uma crise de ciúmes. Sol visita Bete, que aconselha a filha a aceitar a ajuda de Gael. Wallace percebe o ciúme de BB. René convida Dandara e João para passar um dia na praia. Sol insiste em trabalhar no lugar da mãe, e Gael tenta convencer a menina a aceitar ajuda. Wallace ajuda Sol. João convida Pedro para ir à praia. René confessa a Dandara que quer ficar com ela. Gael chega à praia e surpreende René.

Henrique garante a Bianca que está esperando por ela. Duca se desculpa com Bianca. Os alunos da Ribalta preparam uma despedida para René, e João fica impactado. João deixa escapar para Cobra que Karina pode não ser filha biológica de Gael. Nando informa à Galera da Ribalta que convidaram a banda para um show fora do Rio. René afirma para Gael que nunca se envolveu com Ana. René parte para a Amazônia. Nando convida Delma para viajar com a banda. Sol não aceita fazer o show por causa de Bete. Cobra comenta com Lobão sobre a desconfiança da paternidade de Karina. Lobão pensa em tirar Karina de Gael.