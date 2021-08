Manauara-AM acerta com treinador ex-Nacional-AM para disputa da Série B no Barezão

Manaus, AM, 20 (AFI) – O Manauara continua as movimentações de bastidores, antes da Série B do Campeonato Amazonense. O time anunciou a contratação do treinador Alan George, que comandou o Nacional-AM nas últimas temporadas.

O Manuara já confirmou quatro atletas, oficialmente, para a disputa do Barezão: o goleiro Gabirel Bubniack, o meia Thiago Bigo, o lateral-direito Lê Santos e o lateral-esquerdo Maxwell. Agora, tem alguém para comandar a equipe na caminhada pelo acesso à elite do futebol estadual.

‘VAMOS BUSCAR’

O treinador, que tem formação em curso Táticas para Treinadores e Modelo de Jogo, pelo Futebol Interativo, e o Curso de Treinador Licença B, pela CBF, agradeceu o “esforço” do presidente e diretor do Manauara para acomodá-lo e montar um grande time.

“Fui recebido muito bem pelo presidente Marcus e nosso diretor Ricardo Montoro, que não estão poupando esforços para nos oferecer toda estrutura e apoio que precisamos. Estamos montando um elenco de alto nível, com foco e muito trabalho vamos buscar o acesso do Manauara para a primeira divisão.”

TRAJETÓRIA

Alan George é natural de Anápolis-GO e passou por alguns clubes da região e da cidade antes de treinar fora de Goiás. Ele acumula passagens pelo Anapolina-GO, Anápolis-GO, Botafogo-DF, Gama-DF, Velo Clube-SP, CRB-AL, além do Atlético-GO.

No Dragão, inclusive, foi responsável por grande trabalho nas categorias de base e chegou à final do Sub-17, em 2020, mas perdeu para o Vila Nova por 3 a 1. O salto para Amazonas foi após o vice-campeonato, quando acertou com o Nacional.

JÁ EM SETEMBRO

A estreia do clube no futebol profissional será no dia 18 de setembro, um sábado, às 15 horas, contra o Tarumã, no estádio Carlos Zamith.