Manaus-AM 1 x 0 Volta Redonda-RJ – Dupla ‘sertaneja’ decide e Gavião é líder

Manaus, AM, 08 (AFI) – Tem novo líder no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C. O Manaus-AM bateu o Volta Redonda-RJ por 1 a 0, na Arena da Amazônia, e assumiu a ponta da tabela. A dupla “sertaneja” Gleibsson, com grandes defesas, e Gilson, com o gol, garantiram os três pontos ainda na primeira etapa.

O Manaus assume a liderança do Grupo A, por enquanto, com 17 pontos. Tombense-MG, Volta Redonda e Ferroviário também têm 17, mas ficam atrás porque o Gavião já venceu cinco. Os outros quatro. O Voltaço, então, na terceira colocação, continua atrás do Tombense por conta do saldo de gols (4 a 7).

Tudo pode mudar, porém, porque Botafogo-PB e Paysandu-PA se enfrentam ainda neste sábado. Ambos somam 16 pontos e devem mexer na tabela antes do final da rodada.

GLEIBSSON E GILSON ALIVIAM PARA OS DONOS DA CASA

A partida começou animada. O Volta Redonda quase abriu o placar com o lateral direito Júlio Amorim, mas Gleibson saltou para grande defesa. O Manaus fez o gol com Rafhael Lucas, após lançamento de Edvan, só que o bandeirinha marcou o impedimento.

A emoção voltou a aparecer apenas na reta final do primeiro tempo. Gleibsson, mais uma vez, foi decisivo. Emerson Júnior chutou de fora da área e o goleirão foi buscar. No rebote, Caio Vitor pensou que iria colocar para dentro. O arqueiro, porém, se levantou rapidamente e evitou.

Aos 43 minutos, o atacante teve nova chance, em desatenção da defesa adversária, e arriscou para fora. Ainda tinha tempo para o Manaus. Aos 46, Dudu Mandai cruzou e Denilson tentou de bicicleta, mas furou. Sem problemas. A bola sobrou com Gilson Alves. O meio-campista dominou e consertou a jogada. 1 a 0.

PARECIA QUE IA ALTERAR, MAS NÃO

O Voltaço foi buscar o empate logo no início da etapa final. Antes dos 15 minutos, o time finalizou três vezes contra a meta de Gleibsson. As oportunidades, porém, não levaram aquele perigo.

O Manaus recuou e apostou nos contra-ataques. Aos 18, perde a grande chance de ampliar. Douglas Lima, que entrou no intervalo na vaga de Anderson Paraíba, saiu em velocidade e rolou para Denílson. O goleiro Vinícius Dias saiu bem e fechou o gol. Eram três contra um no lance.

O nível caiu de rendimento, desde então. O Voltaço não encontrou espaços na defesa montada por Evaristo Piza e, também, não cedeu. Os mandantes não agrediram em novos contra-ataques. Os minutos caminharam e o resultado não se alterou. Segunda vitória consecutiva do Manaus sob o comando do novo treinador.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Manaus, pela 12ª rodada, enfrenta o Floresta-CE, às 15 horas do sábado (14), no estádio Domingão. O Volta Redonda joga contra o Botafogo-PB, em casa, no Raulino de Oliveira, no sábado também, mas às 17 horas.