Manaus-AM 2 x 0 Altos-PI – Vitória simples e liderança provisória na Série C

Manaus, AM, 21 (AFI) – O Manaus confirmou o bom momento sob o comando de Evaristo Piza na tarde/noite deste sábado, quando recebeu o Altos e venceu por 2 a 0, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O único gol da partida foi marcado por Gilson Alves.

Foi o quinto jogo sem derrota do time manauara, sendo três vitórias e dois empates. Com o resultado deste sábado, assumiu a liderança do Grupo A, com 21 pontos conquistados. Somente Volta Redonda (6º com 18 pontos) e Paysandu (3º com 19 pontos) podem tirar o Manaus do topo, e a dupla se enfrenta neste domingo.

Já o Altos aumentou ainda mais o jejum de vitórias no campeonato, permaneceu com 14 pontos e caiu para o oitavo lugar. Tem quatro pontos a mais que o Jacuipense, nono e primeiro time na zona de rebaixamento.

O JOGO

O Manaus teve as melhores chances do primeiro tempo e parou no goleiro Mondragon, o responsável por manter o zero no placar até o intervalo. Logo aos seis minutos, Anderson Paraíba cobrou falta e o camisa 1 espalmou pela linha de fundo. Não demorou e aos 17 foi a vez de Rafhael Lucas finalizar e acerta a rede, mas pelo lado de fora.

Com uma postura bastante cautelosa, o Altos se defendeu como pôde e deu apenas dois chutes ao gol. O primeiro veio aos 33 minutos, quando Klenisson aproveitou sobra na área e finalizou em cima do goleiro Gleibson. E o segundo chute veio aos 43, quando Tiaguinho cruzou para Edvan, mas Dudu cortou e quase mandou contra o próprio gol.

Na etapa final, Evaristo Piza fez mudanças no ataque e o Manaus melhorou em campo, passando a criar muitas oportunidades de gol. Demorou, mas ele saiu aos 31 minutos. Gilson Alves recebeu na entrada da área e finalizou. A bola desviou na marcação, enganou o goleiro Mondragon e parou no fundo das redes.

A vantagem fez o Altos se expor em campo, mas não o suficiente para assustar o Manaus, que ainda fez o segundo gol aos 47 minutos. João Diogo recebeu cruzamento de Edvan e deu números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS!

O Manaus volta a campo no sábado para enfrentar o Tombense, às 17 horas, no Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG). Já o Altos jogará no domingo, quando receberá o Botafogo-PB, às 16 horas, no Albertão, em Teresina (PI).