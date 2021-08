Manaus-AM x Altos-PI – Mudança, de fato, só com um dos novos treinadores

Manaus, AM, 20 (AFI) – Neste sábado, às 17 horas, o Manaus-AM recebe, na Arena da Amazônia, o Altos-PI, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Um duelo bastante interessante que reúne dois times com novos treinadores. Apenas um, porém, realmente mexeu com a situação anterior.

O Manaus está na terceira posição do Grupo A com 18 pontos, a dois do líder Botafogo-PB e empatado com o quarto Tombense, quinto Volta Redonda-RJ e o sexto Ferroviário-CE. O Altos é o primeiro atrás do pelotão com 14. São apenas quatro pontos, também, do nono Jacuipense-BA.

MUDANÇA BOA, SÓ PARA UM

O Altos trocou o comando técnico há duas rodadas, quando demitiu Marcelo Villar e convocou Paulinho Kobayashi. A situação, porém, não mudou tanto. Antes do novo treinador, o time não venceu os últimos jogos. Com Paulinho, o Altos continua sem triunfos.

Do outro lado, o Manaus se deu muito bem com a alteração. Marcelo Martellote deixou o Gavião com uma sequência de duas derrotas e dois empates em quatro partidas. A equipe se afastou do G4.

Evaristo Piza assumiu o cargo e, logo de cara, ganhou duas. Na última rodada, o Manaus empatou com o Floresta-CE em 2 a 2, mas permanece na terceira colocação. Mudanças, mudanças… Por enquanto, só funcionou no Gavião.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Evaristo Piza ainda não mudou no time titular, desde a chegada, e nem deve. O Manaus, porém, tem retornos para o banco de reservas. O atacante Douglas Lima cumpriu suspensão pelo acúmulo de amarelos no empate contra o Floresta.

Ainda para o compor elenco, o Gavião tem atletas próximos de se recuperarem de lesões. Os laterais Tiago Costa e Ronaell, além do meio-campista Marcelinho já treinam com bola.

O comandante Paulinho Kobayashi falou, durante a semana, sobre mudanças na mentalidade e nos 11 iniciais, mas fez mistério sobre quem entra. A única certeza é a ausência do volante Netinho, que recebeu o terceiro amarelo, na igualdade em 0 a 0 com o Tombense-MG.

Jardel e Jorginho brigam pela posição, com vantagem para o segundo jogador. Outra alteração pode acontecer no meio campo, com Lucas Campos na vaga de Klenisson.