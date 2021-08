Manaus-AM x Volta Redonda-RJ – Distância não é tão grande e líder precisa abrir o olho

Manaus, AM, 06 (AFI) – O quinto colocado recebe o primeiro, mas é confronto direto. A distância entre eles é só de três pontos. Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, o Manaus-AM recebe, na Arena da Amazônia, o Volta Redonda-RJ, às 16 horas do domingo.

O Gavião tem 14 pontos e está na porta do G4. Foram quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, até o momento. O líder Voltaço soma 17 com também quatro triunfos, mas cinco empates e apenas um tropeço para o Altos-PI, na primeira rodada.

TEM QUE TOMAR CUIDADO

Quando se encontram no turno inicial, o Volta Redonda não tomou conhecimento do Manaus e ganhou por 5 a 0, em casa. Os times eram diferentes, o treinador do Manaus, por exemplo, ainda não era Evaristo Piza, mas Marcelo Martelotte.

Os titulares também mudaram. O novo comandante chegou com moral e não quis saber. Até porque o Manaus, antes do triunfo sobre o Santa Cruz por 2 a 1, não vencia há quatro jogos.

Neste domingo, é outra história. Os fluminenses podem estar bastante acima na tabela, porém, é apenas uma vitória, de fato, que separa as equipes. Então, é importante abrir o olho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Evaristo Piza foi bem na estreia e bateu o Tricolor. A tendência, então, é que os titulares se mantenham. Até pode sofrer alteração, pois o Manaus teve a primeira semana de treinos sob o olhar do comandante.

O único desfalque certo é o goleiro titular Renan Rocha. Ele se recupera de uma lesão na lombar e não deve estar em campo. No máximo, no banco de reservas. Curiosamente, na goleada por 5 a 0, ele também não estava e o goleiro foi Gleibson, que vai ser o titular novamente.

O Volta Redonda não tem ausências. O líder do campeonato, inclusive, só conhece notícias boas. Anunciou a chegada de quatro reforços, durante a semana, e segue como forte candidato a avançar à próxima fase.

As dúvidas de Neto Colucci são no ataque. Os atacantes Caio Vitor, Davison e Natan brigam por um lugar ao lado de MV e Rômulo Cabral. O primeiro começou na última rodada, quando o Voltaço venceu o Altos-PI por 2 a 1