‘Mandiocão’: Ana Maria Braga faz piada ‘picante’ ao vivo e bomba na web

Ana Maria Braga divertiu os internautas na manhã desta quarta-feira (25). A apresentadora testou técnicas para melhor descascar mandiocas e bombou na web com comentários categorizados pelos internautas como de “duplo sentido”.

A loira mostrava a história de Seu Francisco, que vende mandioca há 26 anos e não poupou os comentários.

“Seu Francisco que mandioca fininha. Quanta mandioca, essa não é fininha. O senhor tá acostumado a descascar mandioca, então? A sua mandioca é mais parruda”, disse.

O senhor logo entrou na brincadeira também. “Sempre pegando na mandioca. Vou tentar para você aqui”, respondeu.

Os comentários seguiram até a despedida de Seu Francisco e o encerramento da pauta sobre mandiocas.

“Todo dia você descasca mandioca. Treinou 26 anos para vir mostrar para a gente. A gente está com mandioca fininha aqui e com mandiocão igual do senhor. Muito melhor ver o seu Francisco descascar”, concluiu Ana Maria.

Confira: