Manoel Soares testa positivo para Covid-19 e fala sobre sintomas na web

Manoel Soares, apresentador do É de Casa, anunciou nesta quinta-feira (12) que testou positivo para Covid-19. Através das redes sociais, o jornalista exibiu o resultado do exame e ainda falou sobre os sintomas, que são leves.

“Eu fui diagnosticado agora, gente, no início da noite, com Covid. Estou aquela coisa: [sentindo] aquela derrubada, aquela febrezinha, tosse, o corpo fica meio quebradinho, mas eu estou tranquilo porque eu me vacinei”, afirmou.

Em seguida, o artista ainda ressaltou a importância da vacina contra a doença. “Quando você toma vacina, a partir dos estudos que são apresentados, você tem uma probabilidade menor de que seu caso fique mais grave. É por isso que eu quero recomendar a todo mundo que tome a vacina, que vá tomar a segunda dose, porque é provável que todos nós peguemos Covid em algum momento”, alertou.

Na legenda, Manoel aproveitou para reforçar um pedido aos fãs agradeceu por todo carinho recebido. “Se ou quando a contaminação chegar até você, seu organismo precisa estar preparado para se defender e passar sem maiores traumas. Se vacinem. Agradeço o carinho da galera, e, em breve, estarei na luta novamente”, concluiu.

