Manu Gavassi homenageia Bruna Marquezine em aniversário: ‘Te Amo’

Bruna Marquezine completou 26 anos nesta quarta-feira (4). Para não deixar a data passar em branco Manu Gavassi usou as redes sociais para homenagear a amiga. A ex-BBB compartilhou uma série de fotos jogando Uno no sofa com a atriz.

“Hoje é dia dessa leonina com touro que faz meus dias mais divertidos me ensinando a jogar Uno no camarim e me conquistando com bolos, chás e polvilhos. 26 anos… Caramba, amiga. Você cresceu! RISOS! Feliz vida pra você hoje e sempre, que você siga se descobrindo dessa maneira linda que você faz e colorindo o mundo ao seu redor no processo. Te amo. Assinado, little mamífero”, escreveu na legenda.