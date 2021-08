Manu Gavassi lança música em parceria com cantor francês; ouça

“Por muito tempo fiquei com medo do que seria meu próximo álbum. Medo do que eu escrevia. Medo do que eu tinha pra falar. Medo de parecer ingrata demais no momento mais feliz da minha carreira mas mais estranho do mundo. E aí lembrei de todas as vezes que ouvir meus medos fez sentido… Um surpreendente total de zero vezes. Eu não sei dar nada que não seja visceral, nada que não seja completamente sincero. E foi por isso que escolhi “Eu nunca fui tão sozinha assim” pra começar a contar essa história. Porque foi exatamente assim que ela começou, cercada de expectativa e olhares sorridentes mas com uma solidão irreparável. Mas não mais… Espero que vocês se divirtam dançando com meu primeiro novo desabafo.”