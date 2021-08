Manu Gavassi surpreende ao se declarar para namorado: ‘Estou aqui pra sempre’

O modelo completa mais um ano de vida e a ex-BBB aproveitou a oportunidade para caprichar na homenagem, que comoveu amigos e fãs. Manu deixou em evidência o fato de que pretende viver com o amado pelo resto da vida.

“Eu quero pra sempre ver seus olhos de desenho da Pixar brilharem. Quero pra sempre ser sua melhor amiga, sua família e seu amor. Quero cafés da manhã elaborados e nossos hábitos de gente velha. Quero red dead redemption, saber do seu dia e chorar no seu colo. Quero pra sempre seu macarrão com molho vermelho e depois quero repetir só pra mostrar que você tá certo em fazer muito”, começou a cantora.