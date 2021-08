Marcella Fogaça abre o jogo sobre relação com Joaquim Lopes após nascimento das filhas

A cantora Marcella Fogaça compartilhou uma sequência de fotos ao lado do marido Joaquim Lopes e fez uma reflexão sobre o relacionamento dos dois após o nascimento das filhas gêmeas, Pietra e Sophia, de 4 meses.

“Hoje somos quatro. Mas sabemos que temos que ser dois também. A gente não pode deixar os dias se acumularem em meses e os anos nos transformarem apenas em pais. Se conectar tem que ser tipo escovar os dentes. Todo dia, nem que seja por 5 minutos. A rotina da parentalidade, o instinto de sempre colocar os filhos em primeiro lugar, as mudanças, as expectativas em relação ao outro, cada um tentando se descobrir no seu papel, tudo isso pode ir engolindo a conexão e quando você vê… uai gente. Cadê nós? O amor sem muito esforço é pra quando não se tem filhos e olhe lá. Ele flui em jantares óbvios de sexta-feira, no sofá com tempo extra pra gastar, no aconchego de uma maratona de séries, nos sonhos onde temos controle de tudo”, começou escrevendo.

Em seguida, a famosa destacou a importância de manter uma “rotina” para que o relacionamento a dois consiga fluir. “Depois dos filhos, o amor tem que ser ainda mais uma escolha diária, é preciso esforço sim, tipo malhar todo dia pra colher os frutos depois de 1 ano de academia. Confiar no pra sempre é muito bonito, mas também muito ingênuo. É preciso disciplina pra fazer dar certo. É preciso enxergar o outro, mesmo quando você também tá tentando se ver. É preciso sim, organizar o romance, programar o rolê. Tempo? Se a gente tem tempo de postar e curtir fotos por aqui, a gente tem tempo de um beijo mais demorado, um tapa no bumbum ao passar pela sala, um abraço de 30″, um ouvido atento durante um jantar corrido…”, continuou.

Por fim, ela ressaltou: “Mas a vida mudou. Isso é fato. Não é sobre resgatar o que se tinha, mas construir em cima dessa base, algo ainda mais forte e real e que sim, pode ser ainda mais bonito. É olhar lá na frente e se imaginar juntos. E lembrar que o pra sempre começa agora, na perseverança de se conectar, mesmo quando tudo parecer em modo avião. O tempo voa. Faça agora. Ama agora. Fala agora! Beija agora. Obrigada por acreditar nisso comigo meu amor @joaquimlopesoficial E simbora!! Ps: esse beijo aí eu resgato pelo menos duas vezes por semana, agendado, encontro marcado”.

Veja: