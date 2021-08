Marcelo Falcão lança single de ‘Em Busca de Luz’

Empatia e busca pela consciência são as palavras-chave do novo single de Marcelo Falcão lançado nesta sexta-feira (20). De nome ‘Em Busca de Luz’, o projeto representa um desabafo crítico sobre a condução política desse momento pandêmico.

“Essa música é onde eu desabafo sobre tudo o que eu gostaria que tivesse acontecido com a gente: sermos cuidados, sermos tratados com dignidade, coisa que infelizmente não aconteceu. Minha esperança é que ali na frente a gente possa comemorar as coisas voltando a melhorar numa unidade consistente, pós-vacina”, relata o cantor.

Tendo o sol como um dos símbolos supremos dessa busca, o clipe se inspira na luz que a empatia lança sobre os relacionamentos, inspirando mudança, compaixão ao próximo, não julgamento e generosidade. “Procuro ter fé nessa luz do fim do túnel de que as coisas mudem e que a gente mude também, para melhor, sempre que a gente é colocado numa situação dessa, de resiliência” .

A luz, para Marcelo Falcão, está dentro de nós. E procura dar o exemplo: parte do dinheiro arrecadado com as visualizações do clipe serão destinados ao projeto Mães da Favela, iniciativa da CUFA Brasil, projeto que atende mais de 5 mil favelas no Brasil, impactando e beneficiando mais de 2.415.000 famílias.

Assista abaixo: