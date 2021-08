Marcílio Dias-SC 1 x 1 Juventus-SC – Clássico termina empatadado em jogo da Série D

Marcílio Dias, SC, 07 (AFI) – Em partida válida pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio Gigantão das Avenidas, o Marcílio Dias recebeu o Juventus para assumir o lugar do rival no G4. Mas com primeiro tempo agitado e segundo tempo morno, jogo terminou igual em 1 a 1.

Com o empate, a disputa pelo G4 entre as duas equipes continua em dois pontos. E continuam sonhando com classificação para a próxima fase. Já que o quarto colocado Juventus tem 13 pontos e o Marcílio Dias está em quinto lugar com 11 pontos

O JOGO

O Juventus começou jogando melhor e conseguindo ter as melhores oportunidades, tanto é que aos seis minutos já abriu o placar com Pablo. Após marcar o gol, o Moleque Travesso recuou e começou a dar espaços para o Marcílio Dias. Até que após excelente jogada dando um chapéu no zagueiro e um gol de meia Bicicleta, Julinho empatou para o Marcílio aos 49 minutos da primeira etapa.

Já no segundo, o jogo foi bem mais parado. A Juventus aceitou o empate e fez o suficiente para terminar a partida no G4 e o Marcílio também não mudou o placar.

PRÓXIMO JOGO

O Marcílio vai até Joinville para enfrentar vice-colocado do Grupo A8. O jogo será no próximo sábado às 15h. Já o Juventus irá viajar até o Paraná para enfrentar o Rio Branco e tentar aumentar as chances de classificação. O confronto será no domingo (15) às 15h