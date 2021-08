Marcos Mion escolhe tênis de R$ 39 milhões para estreia na Globo e mostra detalhes

Marcos Mion não esconde a sua ansiedade para estrear nas telinhas da Globo. O novo apresentador do Caldeirão compartilhou nos Stories do Instagram que já está com a mala pronta para sua ida à emissora.

“Não é qualquer mala, tô fazendo a mala com a roupa que vou entrar no Projac, gravar a Tatá e participar da ‘Fatimona’, na sexta. Eu vou tirar selfie com ela, vai ser uma papelão”, começou o apresentador, detalhando o que já tem programado para fazer nos Estúdios Globo.

Logo na sequência, o comunicador exibiu o tênis escolhido para pisar pela primeira vez como funcionário na empresa. “Sneakerheads, eu sei que vocês sempre pensaram em quando eu iria usar o meu ‘Red October’, e eu achei a ocasião: a primeira vez que eu entrar nos Estúdios Globo, Projac. Vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral”.

“Esse tênis é o mais raro da minha coleção. Quando o Kanye West tinha o ‘deal’ com a Nike, ele fez esse tênis e rompeu pra ir pra Adidas. A Nike fez alguns pares e parou a produção. Quem tem, tem. Quem não tem, nunca mais vai ter. Arrisco a dizer que é um dos raríssimos ‘dead stock’, que nunca foi colocado no pé e pisou no chão. É embalado a vácuo e guardo como objeto de arte, mas ele vai para o meu pé. Vou entrar com ele, pela primeira vez, para pegar meu crachá de Rede Globo”.

Desenhado por Kanye West, o tênis chegou a ser leiloado por R$ 39 milhões de reais após sair de circulação do catálogo das lojas. Mion mostrou ainda o tênis que usará para a participação no Encontro, na sexta-feira (13), que será um Louis Vuitton Virgil Jeans.

