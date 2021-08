Marcos Mion recebe ligação de Luciano Huck: “Atitude tão incrível”

Marcos Mion falou, na manhã deste sábado (7), sobre sua contratação na Globo. O apresentador vai assumir o Caldeirão até o fim do ano e participar de projetos especiais no Multishow.

“O Luciano me ligou ontem em uma atitude tão incrível, como ele é, como eu poderia imaginar que ele faria, me oferecendo todo o apoio. Ele falou assim: ‘Eu tenho uma experiência nesse horário, se precisar de qualquer dica’. Ele se colocou a disposição. Sinto tanta gratidão, estou tão emocionado! Eu ainda estou emocionado com essas boas-vindas! De toda a direção, de todo mundo. Me faltam palavras!”, disse o apresentador.