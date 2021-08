Marcos Mion vai a restaurante com Boninho e diretores da Globo: ‘Esse é meu time’

O momento com os chefes foi motivo de provocação entre Mion e a colega de emissora. Na publicação, Mion escreveu: “Olha aí, Fernanda Gentil, dois japoneses a um”, disse.

Às vésperas da estreia do novo ‘Caldeirão’, Marcos Mion e Boninho foram juntos a um restaurante nesta quarta-feira (18) em companhia de outros dois diretores da TV Globo. O local escolhido foi o mesmo em que o Boninho esteve ao lado de Fernanda Gentil um dia antes, na última terça (17).

Mion também publicou outras fotos em seu feed, contando os dias para estrear. “Faltam 17 dias. Esse é meu time. Esses caras estão me recebendo de uma forma incrível Aliás, a TV Globo está me recebendo de uma forma indescritível! Sou só gratidão. Não vejo a hora de dividir meu sonho realizado com vocês. Não vejo a hora de voltar pro meu happy place, o palco. ‘Caldeirola’ nascendo”, escreveu ele, posando ainda ao lado dos diretores Geninho e LP Simonetti.