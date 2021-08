A cantora Maria Cecilia, da dupla com Rodolfo, seu marido, postou um cliquem ais que especial. Através de seu perfil no Instagram, a sertaneja comemorou o quarto mês de gravidez do segundo filho do casal e mostrou a barriguinha.

“Bom dia! Olha meu tamanho gente, tô bem aparecidinho né? Sempre ouvi dizer que na segunda gestação a barriga aparece mais rápido, e por aqui foi assim mesmo. Hoje entramos na 12 semana!”, escreveu na legenda.

Confira: