Maria Cecília e Rodolfo revelam sexo do bebê: ”Multiplicado de amor”

Maria Cecília e Rodolfo usaram as redes sociais neste domingo (15) para anunciar o segundo do segundo filho. Ao lado do primogênito Pedro, de 4 anos, o casal compartilhou um vídeo no Instagram, onde o pequeno aparece estourando o balão.

Na sequências, papéis picados da cor azul caem no chão, anunciando a chegada de mais um menino. “Filho é benção. Nosso coração está multiplicado de amor”, escreveram os dois na legenda da publicação.

Através dos comentários, fãs e amigos celebraram a novidade. “Eeeee Parabénss. Vivaaa Vivaaaa!!”, disse um admirador. “Uhullllllll – Parabéns seus lindos”, complementou outro.

Veja:

[[veja_mais]]