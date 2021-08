Maria Clara: PC convoca novas testemunhas e acredita que está perto de esclarecer caso

A equipe da Delegacia de Crimes Contra a Criança e o Adolescente realizou nesta quinta-feira, 5, novas diligências do Caso Maria Clara, a menina de 5 anos que desapareceu no momento em que brincava na porta de uma vizinha, no bairro Vergel do Lago. A polícia tem imagens de câmeras de circuito de segurança que…

A equipe da Delegacia de Crimes Contra a Criança e o Adolescente realizou nesta quinta-feira, 5, novas diligências do Caso Maria Clara, a menina de 5 anos que desapareceu no momento em que brincava na porta de uma vizinha, no bairro Vergel do Lago.

A polícia tem imagens de câmeras de circuito de segurança que mostram dois homens com uma criança, andando de bicicleta, no bairro onde a menina desapareceu. Estas imagens foram apresentadas à mãe de Maria Clara, mas devido à falta de nitidez e distância ela não conseguiu identificar se a menina do vídeo é sua filha.

De acordo com informações do chefe de operações, Alan Barbosa, duas novas testemunhas foram ouvidas hoje e podem ser peças-chave no esclarecimento do caso. Uma delas é um vizinho. Um homem com quem a mãe de Maria Clara já teve um relacionamento. Ele acredita que a menina que aparece nas imagens é Maria Clara e também acredita que conhece os um dos suspeitos.

O desfecho das investigações vai depender da análise das imagens e depoimentos de testemunhas.

Atualizada às 19h20.